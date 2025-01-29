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Ястремская вышла во второй круг турнира WTA500 в Линце

Теннис
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Трудный первый матч

Ястремская вышла во второй круг турнира WTA500 в Линце

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №72) вышла во второй раунд турнира серии WTA500 в Линце (Австрия). В стартовом поединке наша спортсменка одолела представительницу Италии Лучию Брондзетти (WTA №66).

Счет встречи 2-0 (7-6; 7-5) в пользу Даяны, я активе которой 5 подач на вылет, 3 из 3 реализованных брейков, 6 из 8 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок. Поединок длился 2 часа 8 минут.

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против теннисистки из квалификации, представительницы Хорватии Антонии Ружич (WTA №168).

Напомним, что ранее Калинина проиграла на старте турнира в Линце.

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