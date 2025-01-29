Ястремская – о победе над Брондзетти: Это был отличный поединок, особенно для первого раунда

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу в матче первого круга турнира серии WTA500 в Линце (Австрия).

"Чувствую себя немного напряженно. Думаю, это был хороший поединок, особенно для первого раунда. После Австралии играть немного сложнее, но я рада победе. Мне очень нравится играть здесь. Это уже второй год подряд, когда я приезжаю сюда после Австралии, и это место уже кажется мне домом.

Рада, что завтра имею день отдыха – это даст мне возможность немного расслабиться и подготовиться к следующему матчу. Я не очень хорошо знаю девушку, с которой буду играть. Я ее не видела, не смотрела ее матчи, так что посмотрим. Я посмотрю несколько ее игр, и тогда пойму, как играть против нее" – сказала украинка.