  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская – о победе над Брондзетти: Это был отличный поединок, особенно для первого раунда
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская – о победе над Брондзетти: Это был отличный поединок, особенно для первого раунда

Теннис
Обновлено

Удачи в следующем матче

Ястремская – о победе над Брондзетти: Это был отличный поединок, особенно для первого раунда

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу в матче первого круга турнира серии WTA500 в Линце (Австрия).

"Чувствую себя немного напряженно. Думаю, это был хороший поединок, особенно для первого раунда. После Австралии играть немного сложнее, но я рада победе. Мне очень нравится играть здесь. Это уже второй год подряд, когда я приезжаю сюда после Австралии, и это место уже кажется мне домом.

Рада, что завтра имею день отдыха – это даст мне возможность немного расслабиться и подготовиться к следующему матчу. Я не очень хорошо знаю девушку, с которой буду играть. Я ее не видела, не смотрела ее матчи, так что посмотрим. Я посмотрю несколько ее игр, и тогда пойму, как играть против нее" – сказала украинка.

Напомним, что ранее Калинина проиграла в первом круге Линца.

По теме
yellow-arrow
Ястремская вышла во второй круг турнира WTA500 в Линце
yellow-arrow
ФОТО. Финалист US Open-2024 появился на обложке журнала Racquet
yellow-arrow
Винус Уильямс посетила показ кутюрной коллекции Dior
Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости