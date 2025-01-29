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Мэдисон Киз не сыграет на турнире в Остине из-за обновленного рейтинга
У WTA есть определенные правила на это
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Седьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз не сможет сыграть на турнире категории WTA-250 в Остине (США), который стартует в конце февраля, по необычной причине.
Киз заявилась на турнир, будучи 21-й ракеткой мира. На соревнования также заявлена шестая ракетка мира американка Джессика Пегула. По правилам Женской теннисной ассоциации (WTA), на турнире категории WTA-250 не могут участвовать две и более теннисистки из топ-10 мирового рейтинга.
На прошлой неделе Мэдисон Киз выиграла трофей на Australian Open. Благодаря успешному выступлению она поднялась с 14-й строчки рейтинга на седьмую.
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