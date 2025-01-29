Даже завершение карьеры не мешает. Надаль поднялся на три позиции в рейтинге

Экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поднялся на три позиции в рейтинге АТР после завершения карьеры. 22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" расположился на 173-м месте рейтинга.

Надаль продолжает числиться в рейтинге ATP сезона-2025, несмотря на то что испанец завершил карьеру в конце прошлого года.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге.