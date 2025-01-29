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Джокович: Мой отец давно отправляет меня на пенсию

Теннис

Отец Новака уже давно подталкивает его к этому решению

Джокович: Мой отец давно отправляет меня на пенсию

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович признался, что его отец Срджан призывал его завершить карьеру.

"Люди пытаются написать мой теннисный некролог. СМИ, болельщики. Не знаю, будет ли он рад, если я это скажу, но я всё равно скажу. Всё начинается с моего отца. Он уже давно пытается отправить меня на пенсию. Честно! Но он не настаивает, уважает моё решение продолжать. И, конечно, он понимает, почему я хочу продолжать, но спрашивает: "Что ещё ты хочешь сделать?"

Он осознаёт объём, интенсивность давления и напряжения, и стресс, который влияет на моё здоровье, тело, и, следовательно, на людей вокруг меня, включая его. Вот поэтому он говорил: "Сынок, начни думать о том, как ты хочешь с этим закончить", — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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