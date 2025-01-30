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US Open увеличивает количество игровых дней. Какие будут изменения?
Пустяк а приятно
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Открытого чемпионата США сообщает, что, начиная с текущего сезона, количество дней розыгрыша Gran Slam будет увеличено.
"USTA объявляет, что после трех лет небывалого спроса и рекордной посещаемости в 2024 году продолжительность основного турнира US Open расширится до 15 дней в 2025 году. В этом году US Open впервые в Открытой эре начнется в выходные: матчи основной сетки стартуют в воскресенье, 24 августа, и продлятся до воскресенья, 7 сентября.
С большим количеством соревнований и Неделей фанатов, включающей шесть дней бесплатного посещения кортов до начала основной сетки, US Open-2025 предложит больше возможностей для зрителей за всю 145-летнюю историю турнира. Полный трехнедельный формат US Open будет проходить с 18 августа по 7 сентября" – говорится в заявлении организации.
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