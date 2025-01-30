Завацкая проиграла во втором круге турнира ITF W75 в Брисбене

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №243) проиграла во втором раунде турнира серии ITF W75 в Брисбене (Австралия). В поединке 1/8 финала наша спортсменка уступила представительнице США Карине Миллер (WTA №389).

Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу триумфаторки встречи. Поединок длился 1 час 23 минуты.

В следующем раунде соревнований Миллер сыграет против местной теннисистки Астры Шармы (WTA №234).

Это был третий матч Завацкой в ​​этом месяце. Ранее наша спортсменка неудачно стартовала в квалификации Окленда, а отобраться на АО-2025 ей так и не удалось.