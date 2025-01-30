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Завацкая проиграла во втором круге турнира ITF W75 в Брисбене
К сожалению, Катарина прекращает борьбу
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №243) проиграла во втором раунде турнира серии ITF W75 в Брисбене (Австралия). В поединке 1/8 финала наша спортсменка уступила представительнице США Карине Миллер (WTA №389).
Счет встречи 2-0 (6-1; 6-3) в пользу триумфаторки встречи. Поединок длился 1 час 23 минуты.
В следующем раунде соревнований Миллер сыграет против местной теннисистки Астры Шармы (WTA №234).
Это был третий матч Завацкой в этом месяце. Ранее наша спортсменка неудачно стартовала в квалификации Окленда, а отобраться на АО-2025 ей так и не удалось.
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