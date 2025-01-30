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Во время матча второго тура на турнире в Монпелье погас свет
После небольшой паузы матч продолжился
Неприятный инцидент произошёл по ходу матча 34-й ракетки мира итальянца Флавио Коболли с нидерландцем Йеспером де Йонгом во втором круге турнира категории ATP-250 в Монпелье (Франция).
По неизвестной причине на арене Монпелье полностью отключилось электричество, из-за чего, в частности, на корте, где играли Коболли и де Йонг, погас свет. Теннисистам пришлось подождать небольшое количество времени, после чего электричество включилось.
Турнир в Монпелье проходит в помещении на харде. Призовой фонд текущего розыгрыша составил € 596 035.
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