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Победительница US Open-2021 впервые за 4 года сыграет в квалификации турнира WTA
Теннисистка получила уайлд-кард
Getty Images/Global Images Ukraine
56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он состоится с 3 по 9 февраля.
Радукану выступит в квалификационном отборе впервые с Открытого чемпионата США — 2021, где сенсационно выиграла титул.
В 2025 году теннисистка вышла в третий круг Australian Open. На турнире WTA-250 в Сингапуре она проиграла в первом раунде.
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