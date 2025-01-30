Победительница US Open-2021 впервые за 4 года сыграет в квалификации турнира WTA

56-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану получила уайлд-кард в квалификацию турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Он состоится с 3 по 9 февраля.

Радукану выступит в квалификационном отборе впервые с Открытого чемпионата США — 2021, где сенсационно выиграла титул.

В 2025 году теннисистка вышла в третий круг Australian Open. На турнире WTA-250 в Сингапуре она проиграла в первом раунде.