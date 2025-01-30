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Элина Свитолина покидает турнир в Линце
Украинка не смогла выйти в третий раунд соревнований
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение во втором круге турнира WTA 500 в Австрии.
Линц, Австрия. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Анна Блинкова (-) 4:6, 4:6
За выход в третий круг украинка не смогла обыграть Анну Блинкову и впервые проиграла сопернице в очных встречах.
Мат продлился 1 час и 38 минут. По ходу матча Свитолина воспользовалась помощью врача.
Для Элины Свитолиной это был первый матч на харде в зале с октября 2020 года.
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