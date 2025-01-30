  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Элина Свитолина покидает турнир в Линце
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Элина Свитолина покидает турнир в Линце

Теннис

Украинка не смогла выйти в третий раунд соревнований

Элина Свитолина покидает турнир в Линце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение во втором круге турнира WTA 500 в Австрии.

Линц, Австрия. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Анна Блинкова (-) 4:6, 4:6

За выход в третий круг украинка не смогла обыграть Анну Блинкову и впервые проиграла сопернице в очных встречах.

Мат продлился 1 час и 38 минут. По ходу матча Свитолина воспользовалась помощью врача.

Для Элины Свитолиной это был первый матч на харде в зале с октября 2020 года.

По теме
yellow-arrow
Линц. Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований
yellow-arrow
Победительница US Open-2021 впервые за 4 года сыграет в квалификации турнира WTA
yellow-arrow
Во время матча второго тура на турнире в Монпелье погас свет
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости