Элина Свитолина покидает турнир в Линце

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение во втором круге турнира WTA 500 в Австрии.

Линц, Австрия. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Анна Блинкова (-) 4:6, 4:6

За выход в третий круг украинка не смогла обыграть Анну Блинкову и впервые проиграла сопернице в очных встречах.

Мат продлился 1 час и 38 минут. По ходу матча Свитолина воспользовалась помощью врача.

Для Элины Свитолиной это был первый матч на харде в зале с октября 2020 года.