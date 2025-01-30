Линц. Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал соревнований

Даяна Ястремская вышла в третий раунд турнира WTA 500 в Австрии. В матче второго круга она обыграла хорватскую теннисистку Антонию Ружич.

Линц, Австрия. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Антония Ружич (Хорватия) 7:5, 6:1

В стартовом сете Ястремская уступала 2:4, но сумела совершить камбек и выиграть пять следующих геймов.

Во второй партии Даяна легко одолела свою соперницу и вышла в четвертьфинал.

В 1/4 финала Ястремская встретится с Марией Саккари из Греции.