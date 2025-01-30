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Netflix показал кадры из документального сериала об Алькарасе
Болельщики увидят его в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры из документального сериала о четырёхкратном чемпионе турниров серии "Большого шлема", третьей ракетке мира 21-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который обещают выпустить в первой половине 2025 года. Он выйдет под названием "Карлос Алькарас: Мой путь".
Помимо титулов на мэйджорах, в активе юного Алькараса 12 титулов чемпиона турниров ATP разного уровня.
Un Nº1 en la pista, pero solo un chico de 21 años fuera de ella. Ganas de verlo como nunca antes en ‘Carlos Alcaraz: A mi manera’. Próximamente en Netflix. #NextOnNetflix pic.twitter.com/r64QXK93av— Netflix España (@NetflixES) January 30, 2025
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