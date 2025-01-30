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Netflix показал кадры из документального сериала об Алькарасе

Теннис

Болельщики увидят его в 2025 году

Netflix показал кадры из документального сериала об Алькарасе

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первые кадры из документального сериала о четырёхкратном чемпионе турниров серии "Большого шлема", третьей ракетке мира 21-летнем испанском теннисисте Карлосе Алькарасе, который обещают выпустить в первой половине 2025 года. Он выйдет под названием "Карлос Алькарас: Мой путь".

Помимо титулов на мэйджорах, в активе юного Алькараса 12 титулов чемпиона турниров ATP разного уровня.

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Netflix Карлос Алькарас
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