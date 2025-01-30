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Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал парного турнира в Линце
Теннисистки давно не играли вместе в полуфинальных матчах
Фото: Getty Images
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Австрии. В четвертьфинальном матче они обыграли польско-венгерский дуэт Катажину Питер и Фанни Штоллар.
Линц, Австрия. Четвертьфинал
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) - Катажина Питер/Фанни Штоллар (Польша/Венгрия) 6:3, 6:2
Матч продлился 1 час и 7 минут. Украинский тандем сделал 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовали 6 из 11 брейкпоинтов.
Стоит отметить, что этот полуфинал станет первым совместным с апреля 2024 года. Тогда украинки смогли дойти до финала на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
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