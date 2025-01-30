Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал парного турнира в Линце

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Австрии. В четвертьфинальном матче они обыграли польско-венгерский дуэт Катажину Питер и Фанни Штоллар.

Линц, Австрия. Четвертьфинал

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина, 3) - Катажина Питер/Фанни Штоллар (Польша/Венгрия) 6:3, 6:2

Матч продлился 1 час и 7 минут. Украинский тандем сделал 1 эйс, 5 двойных ошибок и реализовали 6 из 11 брейкпоинтов.

Стоит отметить, что этот полуфинал станет первым совместным с апреля 2024 года. Тогда украинки смогли дойти до финала на турнире WTA 500 в Чарльстоне.