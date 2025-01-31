Ястремская прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала выход в 1/4 финала турнира серии WTA500 в Линце (Австрия).

"Очень рада, что впервые вышла в четвертьфинал здесь. Но если честно, я не очень довольна своей игрой сегодня. Она действительно хорошо сыграла, а я в первом сете никак не могла поймать ритм. Я старалась действовать агрессивно, но казалось, что все время попадаю по мячу ободом. К тому же у меня не шла первая подача. Но в общем-то я довольна.

Думаю, что всегда важно выиграть первый сет, но я особо не задумывалась о счете и том, насколько это важно. Я просто пыталась найти свои удары и понять, что я хочу делать. И к концу первого сета, кажется, мне это удалось.

Следующий матч против Марии Саккари? Думаю, это будет очень интересная встреча. Мы играли в Майами в прошлом году, но тогда я вышла на корт после болезни, поэтому сейчас чувствую себя лучше. Думаю, это будет хороший матч" – сказала украинка.

Напомним, что бороться за Ястремский полуфинал будет сегодня, 31 января. Ее соперницей станет представительница Греции Мария Саккари.