Ястремская вешает баранку Саккари на пути в полуфинал турнира в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №72) вышла в полуфинал турнира серии WTA500 в Линце (Австрия). В матче 1/4 соревнований она одолела представительницу Греции Марию Саккари (WTA №31).

Счет матча 2-0 (7-5; 6-0) в пользу Даяны, в активе которой 2 подачи на вылет, 6 из 10 реализованных брейков, 3 из 5 отыгранных брейков и 1 двойная ошибка.

Это была вторая очная встреча для спортсменок, счет стал 1-1. В борьбе за финал Ястремская сыграет против победительницы матча Таусон/Блинкова.

Для украинки этот полуфинал станет вторым за последний год. В январе 2024 года она пробивалась в 1/2 Australian Open.