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Победительница Ролан Гаррос в парном разряде вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сингапуре
Волевая победа
35-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре.
В четвертьфинала она в трёх сетах одержала победу над 128-й ракеткой мира швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман.
Сингапур. 1/4 финала
Ван Синьюй — Хиль Белен Тайхман 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4
Встреча продолжалась 3 часа 19 минут. Китаянка семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из шести.
В полуфинале турнира в Сингапуре Ван Синьюй встретится с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Элисе Мертенс (Бельгия).
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