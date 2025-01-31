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Победительница Ролан Гаррос в парном разряде вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сингапуре

Теннис

Волевая победа

Победительница Ролан Гаррос в парном разряде вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Сингапуре

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

35-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в полуфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сингапуре.

В четвертьфинала она в трёх сетах одержала победу над 128-й ракеткой мира швейцарской теннисисткой Хиль Белен Тайхман.

Сингапур. 1/4 финала

Ван Синьюй — Хиль Белен Тайхман 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4

Встреча продолжалась 3 часа 19 минут. Китаянка семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету её соперницы семь эйсов, две двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Сингапуре Ван Синьюй встретится с победительницей матча Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – Элисе Мертенс (Бельгия).

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