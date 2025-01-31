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Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Теннис

Уверенная победа

Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Канадский теннисист 23-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим одержал победу в четвертьфинальном матче турнира АТР-250 в Монпелье (Франция). В матче за выход в полуфинал он одолел 71-ю ракетку мира китайца Бу Юньчаокэтэ.

АТР-250. Монпелье

Феликс Оже-Альяссим — Бу Юньчаокэтэ 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. За это время Оже-Альяссим не допустил двойных ошибок, реализовал два брейк-пойнта из пяти и выполнил 11 подач навылет. Его соперник сделал три эйса, не выполнил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Напомним, что турнир в Монпелье проходит с 27 января по 2 февраля.

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Феликс Оже Альяссим
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