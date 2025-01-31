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Бывшая первая ракетка мира пропустит турнир в Абу-Даби
Теннисистка получила травму
Getty Images/Global Images Ukraine
Японская теннисистка бывшая первая ракетка мира Наоми Осака пропустит турнир в Абу-Даби (с 3 по 8 февраля) из-за травмы живота. Уточняется, что повреждение спортсменка получила во время Открытого чемпионата Австралии — 2025.
"В суматохе старалась выздороветь после травмы живота. Мы делали всё возможное. Например, каждый день до вечера занимались терапией. Дни были долгими.
Однако это было неизбежно, но боец во мне хотел идти до конца", — приводит слова спортсменки Tenisaldia.
Больше не известно никаких подробностей проблем, с которыми столкнулась Осака. Также неясно, когда она сможет вернуться на корт.
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