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Кубок Дэвиса. Сборная Украины потерпела первое поражение в матче с Тунисом

Теннис
Обновлено

Александр Овчаренко не смог увеличить отрыв от команды

Кубок Дэвиса. Сборная Украины потерпела первое поражение в матче с Тунисом

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по теннису потерпела первое поражение в матчевой встрече с Тунисом в плей-офф за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

Во втором матче в противостоянии сборных Александр Овчаренко уступил в игре против Моеза Эшарги.

У украинского теннисиста был шанс записать в свой актив первый сет, однако он не воспользовался им.

После двух дней счет между сборными стал 1:1.

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Счет в противостоянии - 1:1. Следующий матч состоится в субботу, 1 февраля.

Плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Украина — Тунис, второй матч

Моэз Эшарги (Тунис) - Александр Овчаренко (Украина) 2:0 (7:6(1), 6:2)

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