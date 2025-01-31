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Кубок Дэвиса. Сборная Украины потерпела первое поражение в матче с Тунисом
Александр Овчаренко не смог увеличить отрыв от команды
Сборная Украины по теннису потерпела первое поражение в матчевой встрече с Тунисом в плей-офф за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.
Во втором матче в противостоянии сборных Александр Овчаренко уступил в игре против Моеза Эшарги.
У украинского теннисиста был шанс записать в свой актив первый сет, однако он не воспользовался им.
После двух дней счет между сборными стал 1:1.
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Счет в противостоянии - 1:1. Следующий матч состоится в субботу, 1 февраля.
Плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Украина — Тунис, второй матч
Моэз Эшарги (Тунис) - Александр Овчаренко (Украина) 2:0 (7:6(1), 6:2)
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