Ярослав Лавренюк добыл бронзу на юниорском чемпионате Европы по скелетону

Украинский спортсмен Ярослав Лавренюк завоевал "бронзу" на юниорском чемпионате Европы по скелетону в возрастных категориях U23 и U20. Соревнования проходили в латвийской Сигулде. На мировом первенстве Украину представили пять скелетонистов: Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонид Ткачук, Максим Чурилович и Антон Ковальчук.

Украинец завершил попытку с результатом 51.66 секунды - четвертым в категории U20 и шестым в U23.

Во второй попытке Ярослав улучшил старт и в целом улучшил свое время на 0.5 секунды с результатом 1:42.82 минуты.

Это позволило Лавренюку завоевать «бронзу» Евро в возрастных категориях U20 и U23.

Владислав Клименко завершил выступления на пятом месте чемпионатов Европы U20 и U23.

Чемпионат мира по скелетону (U23): топ-3

Эмилс Индриксон (Латвия) 1:41.12 минуты

Давис Валдовскис (Латвия) +0.74

Ярослав Лавренюк (Украина) +1.7

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5. Владислав Клименко (Украина) - +2.35

12. Леонид Ткачук (Украина) - 53.44 секунды

15. Антон Ковальчук (Украина) - 54.15 секунды

16. Максим Чурилович (Украина) - 54.47 секунды

После юниорского чемпионата Европы-2025 Лавренюк отправится на взрослый чемпионат Европы.