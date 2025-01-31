Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярослав Лавренюк добыл бронзу на юниорском чемпионате Европы по скелетону
Он показал лучший результат среди украинцев
Фото: Телеканал "Дім"
Украинский спортсмен Ярослав Лавренюк завоевал "бронзу" на юниорском чемпионате Европы по скелетону в возрастных категориях U23 и U20. Соревнования проходили в латвийской Сигулде. На мировом первенстве Украину представили пять скелетонистов: Ярослав Лавренюк, Владислав Клименко, Леонид Ткачук, Максим Чурилович и Антон Ковальчук.
Украинец завершил попытку с результатом 51.66 секунды - четвертым в категории U20 и шестым в U23.
Во второй попытке Ярослав улучшил старт и в целом улучшил свое время на 0.5 секунды с результатом 1:42.82 минуты.
Это позволило Лавренюку завоевать «бронзу» Евро в возрастных категориях U20 и U23.
Владислав Клименко завершил выступления на пятом месте чемпионатов Европы U20 и U23.
Чемпионат мира по скелетону (U23): топ-3
Эмилс Индриксон (Латвия) 1:41.12 минуты
Давис Валдовскис (Латвия) +0.74
Ярослав Лавренюк (Украина) +1.7
...
5. Владислав Клименко (Украина) - +2.35
12. Леонид Ткачук (Украина) - 53.44 секунды
15. Антон Ковальчук (Украина) - 54.15 секунды
16. Максим Чурилович (Украина) - 54.47 секунды
После юниорского чемпионата Европы-2025 Лавренюк отправится на взрослый чемпионат Европы.
Популярное сейчас
- Кто стал соперником команды Довбика? Определились все пары стыковых матчей Лиги Европы
- Суркис назвал две позиции, на которые Динамо ищет усиление
- Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Новак Джокович снялся с первого раунда Кубка Дэвиса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon