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Чемпион юниорского Australian Open: Люди хотят нового Федерера, но таких больше не будет
Швейцарец высказался о своем соотечественнике
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский теннисист чемпион юниорского Australian Open — 2025 Анри Берне заявил, что второго такого игрока, как Роджер Федерер, уже не будет. Подобным образом он ответил на сравнения с 20-кратным победителем турниров серии "Большого шлема".
"Люди хотят нового Федерера или нового Вавринку, но таких больше не будет. Я осознаю, что есть некоторые параллели с Роджером, которые можно провести, но, на самом деле, это может стать проблемой. На данный момент я стараюсь не задумываться об этом, как-то скрывать это. Просто хочу идти своим путём", — сказал Берне на пресс-конференции.
Напомним, в финале юниорского АО-2025 соперником Анри Берне был американец Бенджамин Уиллуэрт.
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