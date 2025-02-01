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Стародубцева проиграла на старте квалификации турнира в Абу-Даби

Теннис

Черная полоса

Стародубцева проиграла на старте квалификации турнира в Абу-Даби

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №111) проиграла в первом матче квалификации на турнире серии WTA500 в Абу-Даби. В стартовом поединке наша соотечественница уступила представительнице США Маккартни Кесслер (WTA №52).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1). В активе Юлии 1 подача на вылет, 2 из 8 реализованных брейков, 6 из 12 отыгранных брейков и 3 двойные ошибки.

Стародубцева не смогла прервать серию поражений, насчитывающую уже восемь проигранных матчей. Пока неизвестно, на каком турнире украинка сыграет в ближайшее время.

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Юлия Стародубцева
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