Таусон – о матче с Ястремской: Когда у нее все получается, обыграть ее почти невозможно

Датская теннисистка Клара Таусон поделилась своими ожиданиями от поединка против украинки Даяны Ястремской в ​​полуфинале турнира серии WTA500 в Линце.

"Если кто видел ее сегодняшний матч против Саккари, то заметил, насколько мощные удары она наносит и как смело идет в атаку. В тот день, когда у нее все выходит, обыграть ее почти невозможно, поэтому надеюсь, что завтра у нее будет чуть менее удачный день, а у меня – наоборот, все сложится.

При этом я уверена, что нас ждет отличный поединок: мы обе любим сильно бить по мячу. Думаю, Даяна наносит удары, возможно, немного мощнее меня, но матч все равно обещает быть увлекательным. Посмотрим, как у нас будет выходить по ходу встречи, но надеюсь, что болельщикам понравится наше противостояние" – сказала Клара.