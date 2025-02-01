Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина вернулась в Украину. Фото
Добро пожаловать домой
фото из соцсетей
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. После турниров в Австралии и Австрии наша спортсменка вернулась домой. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболист, сыгравший в УПЛ более 100 матчей, может вернуться в низший дивизион
- Смоловый назвал двух футболистов Динамо, чье отсутствие создаст мегастрашные проблемы в УПЛ
- Трансферы Степаненко и Таловерова, дебют Бущана и Фонсека в Лиге 1. Главные новости за 31 января
- Бывшая первая ракетка мира выступит на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000