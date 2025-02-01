Свитолина вернулась в Украину. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. После турниров в Австралии и Австрии наша спортсменка вернулась домой. Соответствующие снимки Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала невероятной красоты фото с Бали.