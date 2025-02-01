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Снигур побеждает на старте квалификации турнира в Клуж-Напоке

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Снигур побеждает на старте квалификации турнира в Клуж-Напоке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №136) победила в первом матче квалификации на турнире серии WTA250 в Клуж-Напоке (Румыния). В стартовом поединке наша соотечественница одолела представительницу Швейцарии Сузан Бендекки (WTA №199).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-0). В активе Дарьи 1 подача на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 1 из 1 отыгранный брейк и 3 двойные ошибки.

В финале квалификации Сингур сыграет против победительницы поединка Тодони/Массарова.

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