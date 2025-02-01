Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снигур побеждает на старте квалификации турнира в Клуж-Напоке
Уверенное начало
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №136) победила в первом матче квалификации на турнире серии WTA250 в Клуж-Напоке (Румыния). В стартовом поединке наша соотечественница одолела представительницу Швейцарии Сузан Бендекки (WTA №199).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-0). В активе Дарьи 1 подача на вылет, 5 из 12 реализованных брейков, 1 из 1 отыгранный брейк и 3 двойные ошибки.
В финале квалификации Сингур сыграет против победительницы поединка Тодони/Массарова.
Популярное сейчас
- Смоловый назвал двух футболистов Динамо, чье отсутствие создаст мегастрашные проблемы в УПЛ
- Трансферы Степаненко и Таловерова, дебют Бущана и Фонсека в Лиге 1. Главные новости за 31 января
- Барбер-тролль. Как Ванат и Бражко реагируют на футболку Шахтера. ВИДЕО
- Даже завершение карьеры не мешает. Надаль поднялся на три позиции в рейтинге
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon