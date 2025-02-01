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Ястремская победила Таунсенд и вышла в финал турнира в Линце

Теннис

Блестяще, Даяна

Ястремская победила Таунсенд и вышла в финал турнира в Линце

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №72) вышла в финал турнира серии WTA500 в Линце (Австрия). В матче 1/2 соревнований она одолела представительницу Дании Клару Таунсенд (WTA №39).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Даяны, в активе которой 6 подач на вылет, 3 из 10 реализованных брейков, 9 из 9 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок.

Это была вторая очная встреча для спортсменок, счет стал 2-0. В борьбе за главный титул соревнований Ястремская сыграет против победительницы матча Мухова/Александрова.

Даяна шестой раз в карьере вышла в финал турнира WTA, украинка будет бороться за свой четвертый трофей.

Напомним, что ранее Снигур победила на старте квалификации в Клуж-Напоке.

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