Ястремская победила Таусон и вышла в финал турнира в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №72) вышла в финал турнира серии WTA500 в Линце (Австрия). В матче 1/2 соревнований она одолела представительницу Дании Клару Таусон (WTA №39).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-4) в пользу Даяны, в активе которой 6 подач на вылет, 3 из 10 реализованных брейков, 9 из 9 отыгранных брейков и 7 двойных ошибок.

Это была вторая очная встреча для спортсменок, счет стал 2-0. В борьбе за главный титул соревнований Ястремская сыграет против победительницы матча Мухова/Александрова.

Даяна шестой раз в карьере вышла в финал турнира WTA, украинка будет бороться за свой четвертый трофей.