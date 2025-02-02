Ястремская – о полуфинале Линца: Думаю, я оставила на корте слишком много эмоций

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу в матче 1/2 финала турнира серии WTA500 в Линце.

"У меня больше нет сил на сегодняшний день. Думаю, я оставила на корте слишком много эмоций. Этот полуфинал для меня… Я не играла с... Видите ли, я спешу везде: на корте, во время интервью...

Нет, в действительности я хотела сказать, что очень давно не играла даже в полуфинале. Так что я была довольно нервной. Я так долго играю с кольцом, которое я получила от своей бабушки. Ему, наверное, лет сто. Я лишилась его сегодня во время матча. После первого сета игра стала такой напряженной. И я подумала: "Ого, надеюсь, мой успех останется со мной". Так что я нервничала.

А потом я еще и почувствовала боль в моей левой ноге... То есть, я уже не думала об игре, я думала о таких разных вещах. Но все равно пыталась играть как можно лучше. Да, если честно, я очень счастлива, что вышла в финал.

Как я чувствую себя после помощи от физио? Надеюсь, что все хорошо. Когда побеждаешь, то с тобой всегда все хорошо. Но о ноге мне нужно позаботиться, чтобы я была готова к завтрашнему матчу.

И знаете, что еще? Вчера вы сказали мне больше улыбаться на корте. Когда я была впереди 4-3, я увидела, как вы в этом гейме следите за матчем. Я подумала об этом, мол, мне нужно чуть-чуть больше улыбаться. Это придало мне какой-то дополнительный внутренний позитив. Поэтому я действительно благодарю за эти вчерашние слова (улыбается).

Почему я так аккуратно складываю свои полотенца? Это потому, что я очень чистоплотна? Нет, это от того, что я (крутит пальцем у виска). Иногда это действительно аккуратно, иногда – нет. Просто иногда приятно, если вещи лежат там, где нужно, и как следует. Это вроде бы добавляет немного дисциплины, как будто у тебя более ясная голова. Как бы то ни было, я хочу поблагодарить за невероятную поддержку, сегодня зрители были просто замечательными, я очень благодарна" – сказала Даяна.