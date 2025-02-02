Ястремская рассказала о настрое на финальный поединок турнира в Линце

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое настроение перед финальным матчем турнира серии WTA500 в Линце.

"Пока не знаю, с кем сыграю, уточню немного позже. Но, как и говорила раньше, главное – сосредоточиться на себе и своей игре, а там уже посмотрим, как все сложится.

Я постараюсь позаботиться о своей ноге и надеюсь, что буду готова. Хотя нет, не надеюсь – я уверена, что буду готова" – сказала Даяна.