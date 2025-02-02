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Ястремская рассказала о настрое на финальный поединок турнира в Линце
Решительная и уверенная
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое настроение перед финальным матчем турнира серии WTA500 в Линце.
"Пока не знаю, с кем сыграю, уточню немного позже. Но, как и говорила раньше, главное – сосредоточиться на себе и своей игре, а там уже посмотрим, как все сложится.
Я постараюсь позаботиться о своей ноге и надеюсь, что буду готова. Хотя нет, не надеюсь – я уверена, что буду готова" – сказала Даяна.
Напомним, что ранее Ястремская
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