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Финал WTA 500 в Линце. Ястремская остановилась в шаге от трофея

Теннис
Обновлено

Немного жаль...

Финал WTA 500 в Линце. Ястремская остановилась в шаге от трофея

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинка в финале WTA 500 в Линце остановилась в шаге от трофея.

Даяна Ястремская уступила "нейтральной" Екатерине Александровой. Первый сет забрала россиянка со счетом 6:2, Ястремская сравняла общий счет победив во втором сете 6:3.

Исход матча определил третий сет, который Даяна проиграла 5:7. Матч длился 2 часа и 13 минут.

Даяна Ястремская на пути к финалу побеждала Бронцетти 2:0 (7(8):6(6)), Ружич 2:0 (7:5, 6:1), Саккари 2:0 (7:5, 6:0) и Таусон 2:0 (6:1, 6:4).

Сейчас украинка занимает 72 место в рейтинге WTA.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Romerik (YNWA)
02.02.2025 в 17:54
Яка ж вона нервова та нестабільна. 24 роки уже, а все так же втрачає абсурдно безглуздо перевагу в ситуаціях, де здавалося б втратити неможливо. Скільки років уже грає і ніякого розвитку в цьому напрямку. Напевно такою уже і залишиться до кінця карєри
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
02.02.2025 в 17:54
Яка ж вона нервова та нестабільна. 24 роки уже, а все так же втрачає абсурдно безглуздо перевагу в ситуаціях, де здавалося б втратити неможливо. Скільки років уже грає і ніякого розвитку в цьому напрямку. Напевно такою уже і залишиться до кінця карєри
Ответить
0
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