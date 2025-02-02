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Финал WTA 500 в Линце. Ястремская остановилась в шаге от трофея
Немного жаль...
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка в финале WTA 500 в Линце остановилась в шаге от трофея.
Даяна Ястремская уступила "нейтральной" Екатерине Александровой. Первый сет забрала россиянка со счетом 6:2, Ястремская сравняла общий счет победив во втором сете 6:3.
Исход матча определил третий сет, который Даяна проиграла 5:7. Матч длился 2 часа и 13 минут.
Даяна Ястремская на пути к финалу побеждала Бронцетти 2:0 (7(8):6(6)), Ружич 2:0 (7:5, 6:1), Саккари 2:0 (7:5, 6:0) и Таусон 2:0 (6:1, 6:4).
Сейчас украинка занимает 72 место в рейтинге WTA.
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