Финал WTA 500 в Линце. Ястремская остановилась в шаге от трофея

Украинка в финале WTA 500 в Линце остановилась в шаге от трофея.

Даяна Ястремская уступила "нейтральной" Екатерине Александровой. Первый сет забрала россиянка со счетом 6:2, Ястремская сравняла общий счет победив во втором сете 6:3.

Исход матча определил третий сет, который Даяна проиграла 5:7. Матч длился 2 часа и 13 минут.

Даяна Ястремская на пути к финалу побеждала Бронцетти 2:0 (7(8):6(6)), Ружич 2:0 (7:5, 6:1), Саккари 2:0 (7:5, 6:0) и Таусон 2:0 (6:1, 6:4).

Сейчас украинка занимает 72 место в рейтинге WTA.