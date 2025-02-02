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Даяна Ястремская после поражения в финале WTA 500 в Линце: Эмоционально мне было тяжело играть сегодня в финале

Теннис

Теннисистка поблагодарила за поддержку

Даяна Ястремская после поражения в финале WTA 500 в Линце: Эмоционально мне было тяжело играть сегодня в финале

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Даяна Ястремская после поражения в финале WTA 500 в Линце поблагодарила Украину и заявила, что эмоционально было трудно играть.

По ее словам, это связано с недавней российской атакой на ее родную Одессу.

"Несколько дней назад была массированная атака на Одессу, мой город. Эмоционально мне было трудно играть сегодня в финале, я пыталась это скрыть.

Хочу поблагодарить всех в Украине за борьбу! Я очень горжусь нашей страной. Спасибо вам!", - заявила Ястремская.

Даяна Ястремская проиграла "нейтральной" Екатерине Александровой со счетом 1:2.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Владислав Прийменко
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