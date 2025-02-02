Даяна Ястремская после поражения в финале WTA 500 в Линце: Эмоционально мне было тяжело играть сегодня в финале

Даяна Ястремская после поражения в финале WTA 500 в Линце поблагодарила Украину и заявила, что эмоционально было трудно играть.

По ее словам, это связано с недавней российской атакой на ее родную Одессу.

"Несколько дней назад была массированная атака на Одессу, мой город. Эмоционально мне было трудно играть сегодня в финале, я пыталась это скрыть. Хочу поблагодарить всех в Украине за борьбу! Я очень горжусь нашей страной. Спасибо вам!", - заявила Ястремская.

Даяна Ястремская проиграла "нейтральной" Екатерине Александровой со счетом 1:2.