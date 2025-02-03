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WTA обновили рейтинг: Ястремская снова в ТОП-50, Свитолина все ближе к двадцатке
Неплохие результаты
Getty Images/Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у польки Иги Свентек, а ТОП-3 замыкает американка Коко Гауфф.
Среди украинок первой идет Марта Костюк, которая не улучшила, но и не ухудшила свои позиции (22 место). Далее Элина Свитолина, с 24 места поднявшаяся на 23 позицию, а Ангелина Калинина потеряла свое 48 место (теперь 49-я) и замыкает тройку лучших теннисисток нашего государства.
50 (+22) Даяна Ястремская
109 (+2) Юлия Стародубцева
136 Дарья Снигур
147 Леся Цуренко
228 (-3) Анастасия Соболева
238 (+5) Екатерина Завацкая
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