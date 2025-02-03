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Рейтинг АТР: Овчаренко сохранил позиции, Приходько заметно поднялся

Теннис
Обновлено

В общем похвастаться нечем

Рейтинг АТР: Овчаренко сохранил позиции, Приходько заметно поднялся

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисистов мира. В ТОП-3 перемен не произошло, лидером по-прежнему является итальянец Янник Синнер, вторая позиция у представителя Германии Александра Зверева, а ТОП-3 замкнул спортсмен из Испании Карлос Алькарас.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших остается Александр Овчаренко (311), на 23-й позиции вверх поднялся Олег Приходько (327), а ТОП-3 замыкает Виталий Сачко (384).

393 (+11) Вадим Урсу

501 (-26) Эрик Ваншельбойм

506 (-2) Юрий Джавакян

515 (+13) Илья Марченко

535 (+10) Алексей Крутых

552 (-4) Вячеслав Белинский

606 (-2) Владислав Орлов

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