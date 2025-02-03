Сестры Киченок прокомментировали выход в финал турнира в Линце

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок прокомментировали выход в финал турнира серии WTA500 в Линце (Австрия).

Надежда Киченок : "Благодарю всех, кто остался на трибунах и смотрел этот матч. Прежде всего поздравляю девочек с победой, отличный турнир! Радуюсь за вас и удачи вам, еще увидимся на следующих неделях. Спасибо моей сестре (смеется), моей напарнице! Играть с тобой – это всегда наслаждение, я получаю много удовольствия. Спасибо нашей маме, что родила нас двоих (смеется)! Спасибо Стасу (тренер, муж Людмилы Киченок) за то, что был с нами эту неделю, что мы учились и развивались каждый день. Благодарю всех спонсоров и всех, кто сделал возможным проведение этих соревнований. Я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь. У меня уже было два финала здесь, поэтому я надеюсь, что в следующий раз я приеду и наконец выиграю".