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Сестры Киченок прокомментировали выход в финал турнира в Линце
До сих пор на высоте
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок прокомментировали выход в финал турнира серии WTA500 в Линце (Австрия).
Надежда Киченок: "Благодарю всех, кто остался на трибунах и смотрел этот матч. Прежде всего поздравляю девочек с победой, отличный турнир! Радуюсь за вас и удачи вам, еще увидимся на следующих неделях. Спасибо моей сестре (смеется), моей напарнице! Играть с тобой – это всегда наслаждение, я получаю много удовольствия. Спасибо нашей маме, что родила нас двоих (смеется)! Спасибо Стасу (тренер, муж Людмилы Киченок) за то, что был с нами эту неделю, что мы учились и развивались каждый день. Благодарю всех спонсоров и всех, кто сделал возможным проведение этих соревнований. Я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь. У меня уже было два финала здесь, поэтому я надеюсь, что в следующий раз я приеду и наконец выиграю".
Людмила Киченок: "Я тоже присоединяюсь ко всем словам Нади. Благодарю всех, благодаря кому этот турнир существует. Это отличный турнир, мы получили массу удовольствия от пребывания здесь, от выступления. Я также хочу поблагодарить свою сестру, что она сыграла со мной. Это всегда самые лучшие моменты, когда мы вместе разделяем корт. Также благодарю всех зрителей, кто пришел, кто болел за нас. Сегодня была удивительная атмосфера. И да, конечно, поздравляю девочек с прекрасной неделей, замечательной игрой. Вы заслужили эту победу. Спасибо всем спонсорам! Это была невероятная неделя! Спасибо!".
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