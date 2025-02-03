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Карлос Алькарас: Не считаю, что в матче с Новаком упустил возможность

Теннис

Испанец высказался о поражении

Карлос Алькарас: Не считаю, что в матче с Новаком упустил возможность

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о поражении на Australian Open — 2025 в четвертьфинальном матче с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

"Не считаю, что в поединке с Новаком упустил возможность. Очень хотел выиграть турнир и чувствовал, что мне это удалось, но Новак провёл невероятный матч. Встреча с ним в четвертьфинале турнира "Большого шлема" — это самое сложное. Это была очень хорошая игра. Постарался взять из этого матча всё самое лучшее — и теперь буду смотреть вперёд", — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Напомним, матч Алькараса и Джоковича на Открытом чемпионате Австралии завершился со счётом 6:4, 4:6, 3:6, 4:6.

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Карлос Алькарас
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