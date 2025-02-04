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Калинина победила в первом круге турнира в Клуж-Напоке
Прервала серию поражений
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №49) победила в первом матче турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке (Румыния). В стартовом поединке наша спортсменка одолела местную Елену-Габриэлу Русе (WTA №112).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-3) в пользу украинки, в активе которой 5 из 12 реализованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк и 2 двойные ошибки.
Ангелина прервала серию поражений, насчитывавшую три матча. В следующем раунде соревнований Калинина встретится с представительницей Нидерландов Сюзан Ламенс (WTA №67).
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