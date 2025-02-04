  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур в тяжелом матче проиграла Доулхайд на старте турнира в Клуж-Напоке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур в тяжелом матче проиграла Доулхайд на старте турнира в Клуж-Напоке

Теннис
Обновлено

К сожалению, украинка не дожала

Снигур в тяжелом матче проиграла Доулхайд на старте турнира в Клуж-Напоке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №136) проиграла в первом матче турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке (Румыния). В стартовом поединке наша спортсменка уступила представительнице США Кэролайн Доулхайд (WTA №82).

Счет матча 2-1 (7-5; 2-6; 6-4) в пользу соперницы украинки. В активе Дарьи 1 подача на вылет, 5 из 10 реализованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Снигур второй раз в своей карьере сыграла на турнире в Клуж-Напоке, два года назад украинка дошла до четвертьфинала.

Карлос Алькарас: Не считаю, что в матче с Новаком упустил возможность

По теме
yellow-arrow
Калинина победила в первом круге турнира в Клуж-Напоке
yellow-arrow
Карлос Алькарас: Не считаю, что в матче с Новаком упустил возможность
yellow-arrow
Сестры Киченок прокомментировали выход в финал турнира в Линце
Дарья Снигур
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости