Снигур в тяжелом матче проиграла Доулхайд на старте турнира в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №136) проиграла в первом матче турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке (Румыния). В стартовом поединке наша спортсменка уступила представительнице США Кэролайн Доулхайд (WTA №82).

Счет матча 2-1 (7-5; 2-6; 6-4) в пользу соперницы украинки. В активе Дарьи 1 подача на вылет, 5 из 10 реализованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Снигур второй раз в своей карьере сыграла на турнире в Клуж-Напоке, два года назад украинка дошла до четвертьфинала.