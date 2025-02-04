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Снигур в тяжелом матче проиграла Доулхайд на старте турнира в Клуж-Напоке
К сожалению, украинка не дожала
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №136) проиграла в первом матче турнира серии WTA250 в Клуж-Напоке (Румыния). В стартовом поединке наша спортсменка уступила представительнице США Кэролайн Доулхайд (WTA №82).
Счет матча 2-1 (7-5; 2-6; 6-4) в пользу соперницы украинки. В активе Дарьи 1 подача на вылет, 5 из 10 реализованных брейков, 7 из 12 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
Снигур второй раз в своей карьере сыграла на турнире в Клуж-Напоке, два года назад украинка дошла до четвертьфинала.
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