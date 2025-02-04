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Калинина: Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы на турнире

Теннис
Обновлено

Лучше и не скажешь

Калинина: Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы на турнире

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №49) прокомментировала победу в первом круге турнира серии WTA250 в румынской Клуж-Напоке.

"Следует отметить, что играть с Габби непросто везде. Это был очень напряженный матч, и мы сыграли множество геймов из болше-меньше. Некоторые из них сложились в мою пользу, и сегодня это был поистине отличный, качественный матч.

Как я оцениваю свои шансы на турнире? Я не букмекерская контора, чтобы оценивать свои шансы. Я воспринимаю каждый матч в отдельности. Я никогда не смотрю сетку, потому что каждый игрок, который здесь находится, заслужил свое место. Я просто сосредоточена на следующем поединке. Сегодня я выиграла завтра следующий матч – увидим, что будет во втором круге. Все просто" – сказала украинка.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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