Представитель "страны 404" в теннисе Даниил Медведев в очередной раз отметился неприличным поведением. Во время матча на турнире в Роттердаме рефери дал замечание "свинособаке" за задержку времени, однако тот начал грубить в ответ:

"За что ты меня предупредил? У тебя какая-нибудь проблема? Болгерл не давала мне мяч. Видишь? Открой глаза. У тебя нет глаз! Ты настолько плох. Я помню тебя в матче против Карена Хачанова. Помнишь, что у тебя нет глаз? Я был спокоен, но ты ищешь проблемы.

С тобой что-то не так – на глубинном уровне. Полный отстой. Я с тобой не говорил, ничего тебе не делал, а ты такое выдаешь. С тобой что-то не так. Открой глаза, используй мозг! Я знаю, что ты просто сидишь там, но попробуй подумать" – пролаял представитель оркостана в ответ.

Напомним, что это не первый случай хамского поведения представителей россии и белоруссии, однако пока они не понесли никакого наказания за свои действия.