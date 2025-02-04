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Одиозный российский теннисист снова нагрубил рефери, их надо наказывать

Теннис
Обновлено

Поведение свинособак снова поражает

Одиозный российский теннисист снова нагрубил рефери, их надо наказывать

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель "страны 404" в теннисе Даниил Медведев в очередной раз отметился неприличным поведением. Во время матча на турнире в Роттердаме рефери дал замечание "свинособаке" за задержку времени, однако тот начал грубить в ответ:

"За что ты меня предупредил? У тебя какая-нибудь проблема? Болгерл не давала мне мяч. Видишь? Открой глаза. У тебя нет глаз! Ты настолько плох. Я помню тебя в матче против Карена Хачанова. Помнишь, что у тебя нет глаз? Я был спокоен, но ты ищешь проблемы.

С тобой что-то не так – на глубинном уровне. Полный отстой. Я с тобой не говорил, ничего тебе не делал, а ты такое выдаешь. С тобой что-то не так. Открой глаза, используй мозг! Я знаю, что ты просто сидишь там, но попробуй подумать" – пролаял представитель оркостана в ответ.

Напомним, что это не первый случай хамского поведения представителей россии и белоруссии, однако пока они не понесли никакого наказания за свои действия.

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Даниил Медведев
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