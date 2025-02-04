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Надаль рассказал, скучает ли по теннису после завершения карьеры

Теннис
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Прекрасный ответ

Надаль рассказал, скучает ли по теннису после завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль рассказал, хочет ли снова вернуться на корт в ближайшее время.

"Я действительно счастлив. Пытаюсь приспособиться к новой стороне своей жизни. На данный момент я по теннису не скучаю" – сказал Рафа.

Напомним, что Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре прошлого года. За время своих выступлений испанец одержал 1080 побед, завоевал 92 титула (из них 22 – на турнирах серии Grand Slam), завоевал две золотые олимпийские медали и 5 раз завершал год на первой строчке мирового рейтинга.

Напомним, что ранее одиозный российский теннисист снова нагрубил рефери.

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