Надаль рассказал, скучает ли по теннису после завершения карьеры

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль рассказал, хочет ли снова вернуться на корт в ближайшее время.

"Я действительно счастлив. Пытаюсь приспособиться к новой стороне своей жизни. На данный момент я по теннису не скучаю" – сказал Рафа.

Напомним, что Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре прошлого года. За время своих выступлений испанец одержал 1080 побед, завоевал 92 титула (из них 22 – на турнирах серии Grand Slam), завоевал две золотые олимпийские медали и 5 раз завершал год на первой строчке мирового рейтинга.