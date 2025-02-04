Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерация тенниса Чили требует от ITF уайлд-кард на финал Кубка Дэвиса
Можно было сразу и тутул просить
Федерация тенниса Чили опубликовала список требований к Международной теннисной организации (ITF) в связи со скандальной ситуацией в матче предварительного раунда Кубка Дэвиса – 2025 с участием чилийца Кристьяна Гарина и бельгийца Зизу Бергса. В конце третьего сета их поединка Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.
Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру.
"Учитывая серьёзность сложившейся ситуации, мы официально просим принять следующие меры:
1. Немедленно отменить результат матча, присудить победу Гарину в связи с неправильным применением правил и явным физическим вмешательством со стороны Бергса.
2. Перенос решающего пятого матча на более поздний срок.
3. Компенсация для сборной Чили. Предоставление уайлд-кард для участия в финальной стадии Кубка Дэвиса – в знак признания невыгодного положения, возникшего из-за несоблюдения правил ITF.
Также мы просим провести проверку судейства, в частности решений, принятых Карлосом Рамосом, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", — говорится в официальном пресс-релизе организации.
Популярное сейчас
- Усик рассказал, куда инвестирует заработанные на ринге деньги
- Степаненко поздравил Зубкова с трансфером и подколол бывшего одноклубника
- Зубков будет играть в Турции, Бражко остается в Динамо, победа Жироны. Главные новости за 3 февраля
- Чемпион юниорского Australian Open: Люди хотят нового Федерера, но таких больше не будет
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса