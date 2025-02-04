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Федерация тенниса Чили требует от ITF уайлд-кард на финал Кубка Дэвиса

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Можно было сразу и тутул просить

Федерация тенниса Чили требует от ITF уайлд-кард на финал Кубка Дэвиса

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация тенниса Чили опубликовала список требований к Международной теннисной организации (ITF) в связи со скандальной ситуацией в матче предварительного раунда Кубка Дэвиса – 2025 с участием чилийца Кристьяна Гарина и бельгийца Зизу Бергса. В конце третьего сета их поединка Бергс настолько активно радовался при счёте 6:5, что при смене сторон столкнулся с чилийцем. От удара у спортсмена опух глаз.

Сборная Чили потребовала дисквалифицировать Бергса, а сам Гарин отказывался продолжать игру.

"Учитывая серьёзность сложившейся ситуации, мы официально просим принять следующие меры:

1. Немедленно отменить результат матча, присудить победу Гарину в связи с неправильным применением правил и явным физическим вмешательством со стороны Бергса.

2. Перенос решающего пятого матча на более поздний срок.

3. Компенсация для сборной Чили. Предоставление уайлд-кард для участия в финальной стадии Кубка Дэвиса – в знак признания невыгодного положения, возникшего из-за несоблюдения правил ITF.

Также мы просим провести проверку судейства, в частности решений, принятых Карлосом Рамосом, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем", — говорится в официальном пресс-релизе организации.

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