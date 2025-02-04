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Алекс де Минор с победы стартовал на турнире в Роттердаме

Теннис

Австралиец продолжает борьбу за титул

Алекс де Минор с победы стартовал на турнире в Роттердаме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче первого круга он в двух сетах обыграл 56-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена.

Роттердам. Первый круг

Давид Гоффен — Алекс де Минор 6:2, 6:4

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. Австралийский теннисист четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету его соперника два эйса, ни одной двойной ошибки и три заработанных брейк-пойнта, которые он не реализовал.

Во втором круге турнира в Роттердаме Алекс де Минор встретится с победителем в матче первого круга между Александром Бубликом и Якубом Меншиком.

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Алекс де Минор
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