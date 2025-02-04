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Трехкратная финалистка ТБШ вышла во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби

Теннис
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Трехкратная финалистка ТБШ вышла во второй круг турнира WTA-500 в Абу-Даби

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратная финалистка турниров серии "Большого шлема", 33-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). В матче первого круга Жабер обыграла чемпионку "Ролан Гаррос" — 2017, 35-ю ракетку мира из Латвии Елену Остапенко (7).

WTA-500. Абу-Даби

Онс Жабер — Елена Остапенко 7:6 (7:4), 7:5

Встреча Жабер с Остапенко продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Онс шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Елены один эйс, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Жабер в Абу-Даби станет 17-летняя японка Вакана Сонобэ (чемпионка юниорского Australian Open — 2025).

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Онс Жабер
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