Симона Халеп в последний раз сыграла на турнире в Клуж-Напоке

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила, что в последний раз сыграла на турнире в Клуж-Напоке (Румыния). Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге соревнований категории WTA-250.

"Я всегда чувствовал себя здесь как дома, я чувствовал себя здесь лучше всего. Вот почему я хотела приехать сюда, чтобы сыграть перед вами и попрощаться на теннисном корте", — приводит слова Халеп с корта Euronews.ro (румынское СМИ).

Напомним, что Симона Халеп пропустила достаточно много времени из-за допинга, после возвращения на корт теннисистка не может взобраться на вершину рейтинга.