Двукратная чемпионка турниров серии Большого шлема объявила о завершении карьеры

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп объявила о завершении профессиональной карьеры.

Это произошло после того, как она разгромно проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6) в первом круге соревнований категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

"Спасибо моим родителям и семье, без них я бы не стала тем, кем являюсь сейчас, я их очень люблю. Не знаю, грусть это или радость, думаю, оба чувства пытаются одолеть меня, но я принимаю это решение со спокойной душой.

Не хочу плакать. Всё прекрасно: я была первой ракеткой мира, выигрывала турниры "Большого шлема", это всё, чего я хотела.

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Жизнь движется вперёд, и я надеюсь видеть вас как можно чаще. Приду на теннис, продолжу играть в теннис, но, чтобы быть конкурентоспособным, требуется гораздо больше, и в данный момент это больше невозможно", — приводит слова румынки Euronews.ro.