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Карлос Алькарас обыграл 84-ю ракетку мира на старте турнира в Роттердаме

Теннис

Испанец все же сумел вырвать победу

Карлос Алькарас обыграл 84-ю ракетку мира на старте турнира в Роттердаме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился во второй круг турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В стартовом матче Алькарас обыграл 84-ю ракетку мира из Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (WC).

Роттердам. Первый круг

Карлос Алькарас — Ботик ван де Зандсхулп 7:6 (7:3), 3:6, 6:1

Встреча Алькараса с ван де Зандсхулпом продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Алькарас три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Ботика четыре эйса, восемь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Алькараса в Роттердаме станет победитель матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Андреа Вавассори (Италия).

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Карлос Алькарас
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