Симона Халеп: До последнего сомневалась в решении завершить карьеру

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что до последнего не была уверена, когда завершит карьеру.

"Честно говоря, перед матчем я всё ещё немного колебалась. Но когда я осознала, что произошло на корте, я всем сердцем почувствовала, что это решение нужно было принять… потому что если ты не тренируешься ежедневно на 100 процентов, то не сможешь удержаться в туре. И я не из тех, кто просто появляется на корте", - приводит слова Халеп сайт WTA.

Вчера, 4 февраля, Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. Она потерпела разгромное поражение от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6).