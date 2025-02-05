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Симона Халеп: До последнего сомневалась в решении завершить карьеру
Экс-первая ракетка мира - о своем завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что до последнего не была уверена, когда завершит карьеру.
"Честно говоря, перед матчем я всё ещё немного колебалась. Но когда я осознала, что произошло на корте, я всем сердцем почувствовала, что это решение нужно было принять… потому что если ты не тренируешься ежедневно на 100 процентов, то не сможешь удержаться в туре. И я не из тех, кто просто появляется на корте", - приводит слова Халеп сайт WTA.
Вчера, 4 февраля, Халеп проиграла в первом круге на турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. Она потерпела разгромное поражение от итальянки Лючии Бронцетти (1:6, 1:6).
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