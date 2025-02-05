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Калинина победила 67-ю ракетку мира в 1/8 финала турнира в Румынии

Теннис

Украинка обыграла Сюзан Ламенс

Калинина победила 67-ю ракетку мира в 1/8 финала турнира в Румынии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Во 2-м раунде украинка в трех сетах одолела Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 67).

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) - Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 1:6, 6:4, 6:4

В 1/4-й финала Ангелина Калинина сыграет с победительницей пары Марина Стакусич - Александра Соснович.

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теннис Ангелина Калинина
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