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Калинина победила 67-ю ракетку мира в 1/8 финала турнира в Румынии
Украинка обыграла Сюзан Ламенс
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
Во 2-м раунде украинка в трех сетах одолела Сюзан Ламенс (Нидерланды, WTA 67).
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении. 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) - Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 1:6, 6:4, 6:4
В 1/4-й финала Ангелина Калинина сыграет с победительницей пары Марина Стакусич - Александра Соснович.
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