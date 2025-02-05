  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Калинина: В первом сете был не тот уровень, на котором я хотела играть
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Калинина: В первом сете был не тот уровень, на котором я хотела играть

Теннис

Украинская теннисистка прокомментировала победу во втором круге турнира в Румынии

Калинина: В первом сете был не тот уровень, на котором я хотела играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу в матче второго круга турнира WTA 250 в Клуж-Напоке против Сюзан Ламенс из Нидерландов.

"В первом сете Ламенс начала играть просто замечательно. А мой уровень был явно не такой, чтобы соревноваться с ней на равных. После этой партии я пыталась изменить это, найти свой ритм, вернуть на ее половину корта как можно больше мячей, потому что первый сет пролетел так быстро... Это просто был не тот уровень, на котором я хотела играть.

Какие у меня цели на этом турнире? Завтра или когда бы это ни было у меня будет четвертьфинальный матч, поэтому моя цель сейчас сыграть в четвертьфинале и это все", - сказала Калинина.

В 1/4-й финала Ангелина Калинина сыграет с победительницей пары Марина Стакусич - Александра Соснович.

По теме
yellow-arrow
Симона Халеп: До последнего сомневалась в решении завершить карьеру
yellow-arrow
Калинина победила 67-ю ракетку мира в 1/8 финала турнира в Румынии
yellow-arrow
Карлос Алькарас обыграл 84-ю ракетку мира на старте турнира в Роттердаме
теннис Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости