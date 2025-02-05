Калинина: В первом сете был не тот уровень, на котором я хотела играть

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу в матче второго круга турнира WTA 250 в Клуж-Напоке против Сюзан Ламенс из Нидерландов.

"В первом сете Ламенс начала играть просто замечательно. А мой уровень был явно не такой, чтобы соревноваться с ней на равных. После этой партии я пыталась изменить это, найти свой ритм, вернуть на ее половину корта как можно больше мячей, потому что первый сет пролетел так быстро... Это просто был не тот уровень, на котором я хотела играть.



Какие у меня цели на этом турнире? Завтра или когда бы это ни было у меня будет четвертьфинальный матч, поэтому моя цель сейчас сыграть в четвертьфинале и это все", - сказала Калинина.

В 1/4-й финала Ангелина Калинина сыграет с победительницей пары Марина Стакусич - Александра Соснович.