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Феликс Оже-Альяссим не смог доиграть стартовый матч на турнире ATP-500 в Роттердаме
Теннисист покидает турнир
Фото: Getty Images
23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим из-за травмы снялся с матча турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он уступил представителю Италии 317-й ракетке мира Андреа Вавассори. Поединок завершился при счёте 6:7, 6:4.
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Оже-Альяссим выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Вавассори пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге турнира в Роттердаме Вавассори сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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