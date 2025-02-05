  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Феликс Оже-Альяссим не смог доиграть стартовый матч на турнире ATP-500 в Роттердаме
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феликс Оже-Альяссим не смог доиграть стартовый матч на турнире ATP-500 в Роттердаме

Теннис

Теннисист покидает турнир

Феликс Оже-Альяссим не смог доиграть стартовый матч на турнире ATP-500 в Роттердаме

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим из-за травмы снялся с матча турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Он уступил представителю Италии 317-й ракетке мира Андреа Вавассори. Поединок завершился при счёте 6:7, 6:4.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Оже-Альяссим выполнил пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Вавассори пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Роттердаме Вавассори сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

По теме
yellow-arrow
Калинина: В первом сете был не тот уровень, на котором я хотела играть
yellow-arrow
Симона Халеп: До последнего сомневалась в решении завершить карьеру
yellow-arrow
Калинина победила 67-ю ракетку мира в 1/8 финала турнира в Румынии
Феликс Оже Альяссим
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости